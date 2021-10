Miriana Trevisan e Nicola Pisu | scoppia la passione nella notte al GFVIP

Advertising

mariahsbubble : Leggo di interventi chirurgici per Miriana Trevisan, quando la verità è che ha sempre avuto gli zigomi alti, lo ste… - Novella_2000 : Confessione ch0c di una vippona: “Questa estate stavo per morire” (VIDEO) #gfvip - PasqualeMarro : #RaffaellaFico e #SoleilSorge parole di fuoco contro #MirianaTrevisan - tweetimpicci : RT @BigFabi_: 'sono uno scomodino, ora ti vengo a disturbare' MIRIANA TREVISAN, la regina della casa #gfvip - noemiarcuri : RT @montmartre___: Immagina dare a Miriana Trevisan del comodino #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Miriana Trevisan

Grande Fratello Vip 2021/ Il crollo didopo lo scontro con Raffaella Fico Jared Leto coinvolto in scontri No Green Pass Roma: il messaggio su Instagram 'Sono rimasto coinvolto in una ...Ieri sera l'atmosfera nella Casa del Grande Fratello Vip si è visibilmente "accesa". Dopo il due di picche da parte di Soleil Sorge , Nicola Pisu ha baciatoe poi si è addormentato al suo fianco. Nicola baciae la rete lo accusa di molestie Alcune persone in rete, hanno addirittura accusato il buon Pisu di "molestie" mettendo in ...Una nuova coppia sembra essere nata nella notte all’interno della casa del Grande Fratello VIP Negli ultimi giorni all’interno della ...Durante una chiacchierata una vippona ha fatto una particolare confessione sulla sua vita privata: "Questa estate stavo per morire".