Milano Cortina 2026, Compagnoni: "Giochi innovativi che porteranno benefici al territorio" (Di domenica 10 ottobre 2021) Trento – "Ci aspettiamo delle Olimpiadi innovative per sostenibilità economica, sociale e ambientale. Saranno dei Giochi che si adattano al territorio che li ospitano, e non il contrario". Queste le parole di Deborah Compagnoni, intervenuta a Il Festival dello Sport di Trento assieme ad Alberto Tomba. "Le infrastrutture dovranno essere riutilizzate per altri eventi, il villaggio olimpico a Milano sarà invece uno studentato prestato agli atleti. I Giochi dovranno aiutare le persone nel lavoro e, in seguito, lasciare qualcosa sul territorio", ha poi aggiunto Compagnoni. "Dopo Torino 2006, è bello che le Olimpiadi Invernali tornino in Italia: c'è davvero bisogno di una grande edizione dei Giochi, anche dopo la pandemia, per tornare a gareggiare assieme.

