Milan, Fikayo Tomori: “Il vaccino è scelta individuale” (Di domenica 10 ottobre 2021) Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha parlato della scelta di vaccinarsi, definendola individuale e spiegando di non poter influire. Leggi su pianetamilan (Di domenica 10 ottobre 2021), difensore del, ha parlato delladi vaccinarsi, definendolae spiegando di non poter influire.

Advertising

PianetaMilan : .@acmilan, @fikayotomori_: 'Il #vaccino è scelta individuale' - #ACMilan #Milan - sportli26181512 : Tomori: 'Vaccino questione individuale, non posso influenzare gli altri su questi temi': Hanno fatto rumore in terr… - RossoneroBlog : L'importanza di Fikayo Tomori. La solidità della difesa è anche arrivata grazie a lui. #ACMilan #Milan #Tomori - ale18riva : Simon????. Secondo me in questa lista l’anno prossimo appariranno anche Fikayo Tomori e Theo Hernandez. Vedremo.… - sportli26181512 : Atalanta-Milan, il tackle perfetto di Tomori da tutte le angolazioni: 'Specialità!': Con un reel su Instagram, il M… -