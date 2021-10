Migranti, Polonia: così la sinistra tiene in scacco l’Europa (Di domenica 10 ottobre 2021) Se i problemi non li risolvi, se continui a mettere la polvere sotto il tappeto, prima poi la realtà ti presenterà il conto. Io credo che è in quest’ottica, fatta la tara dei tatticismi politici che non mancano dall’una come dall’altra parte, che vadano letti i due avvenimenti di questi giorni che hanno riproposto la questione europea al centro del dibattito. I due nodi irrisolti dell’Ue La prima e più plateale è quella che concerne la lettera inviata a Bruxelles dai ministri degli interni di ben 12 paesi (a cui va aggiunta la Slovenia che non era stata consultata), geograficamente e anche politicamente abbastanza assortiti, che, in barba all’ideologia astratta dell’”accoglienza”; chiedono di utilizzare fondi europei per costruire barriere protettive contro l’immigrazione clandestina. Che è ormai sempre più massiccia sul fronte dei Balcani (oltre che su quello mediterraneo). Il ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 10 ottobre 2021) Se i problemi non li risolvi, se continui a mettere la polvere sotto il tappeto, prima poi la realtà ti presenterà il conto. Io credo che è in quest’ottica, fatta la tara dei tatticismi politici che non mancano dall’una come dall’altra parte, che vadano letti i due avvenimenti di questi giorni che hanno riproposto la questione europea al centro del dibattito. I due nodi irrisolti dell’Ue La prima e più plateale è quella che concerne la lettera inviata a Bruxelles dai ministri degli interni di ben 12 paesi (a cui va aggiunta la Slovenia che non era stata consultata), geograficamente e anche politicamente abbastanza assortiti, che, in barba all’ideologia astratta dell’”accoglienza”; chiedono di utilizzare fondi europei per costruire barriere protettive contro l’immigrazione clandestina. Che è ormai sempre più massiccia sul fronte dei Balcani (oltre che su quello mediterraneo). Il ...

