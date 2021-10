Michetti chiede scusa alla comunità ebraica: nel mio articolo imperdonabili leggerezze… (Di domenica 10 ottobre 2021) Il candidato sindaco del centrodestra Enrico Michetti in una nota chiede scusa per l’articolo nel quale usa espressioni assolutamente infelici nei confronti degli Ebrei. Nell’articolo di due anni fa Michetti sosteneva che oggi si dà più importanza alla memoria della Shoah che a quelle dei martiri delle Foibe perché questi ultimi non hanno alle spalle una lobby potente. Michetti: ho ferito i vostri sentimenti, mi scuso sinceramente “Nonostante abbia con fermezza condannato ogni forma di discriminazione razziale, anche in tempi non sospetti, ed in primis quella rappresentata dalla Shoah, mi rendo conto che in quell’articolo ho utilizzato con imperdonabile leggerezza dei termini che alimentano ancora oggi storici ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 10 ottobre 2021) Il candidato sindaco del centrodestra Enricoin una notaper l’nel quale usa espressioni assolutamente infelici nei confronti degli Ebrei. Nell’di due anni fasosteneva che oggi si dà più importanzamemoria della Shoah che a quelle dei martiri delle Foibe perché questi ultimi non hanno alle spalle una lobby potente.: ho ferito i vostri sentimenti, mi scuso sinceramente “Nonostante abbia con fermezza condannato ogni forma di discriminazione razziale, anche in tempi non sospetti, ed in primis quella rappresentata dShoah, mi rendo conto che in quell’ho utilizzato con imperdonabile leggerezza dei termini che alimentano ancora oggi storici ...

