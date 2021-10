“Mi hanno puntato la pistola in faccia”. Verissimo, il racconto atroce di Alessio Sakara (Di domenica 10 ottobre 2021) Alessio Sakara si è aperto col cuore a “Verissimo”. Il conduttore di “Tu si que vales” è stato ospite, assieme al collega Martin Castrogiovanni, di Silvia Toffanin su Canale5. Come tutti sanno, Sakara è un lottatore e come lui ripete spesso, per arrivare ai suoi livelli, servono allenamento e disciplina. Per entrare a fare parte della Ultimate Fighting Championship, l’organizzazione di arti marziali miste (MMA) statunitense, ancor di più. Alessio Sakara, nel presentarsi al salotto di Verissimo, ha anche raccontato un evento del suo passato che l’ha segnato profondamente, lasciando senza parole la conduttrice.Quando abitava in Brasile, una sera come tante, è uscito di casa e si è trovato davanti due ladri con armi da fuoco pronte a sparare: “Nel 2004 ritornavo da un ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 10 ottobre 2021)si è aperto col cuore a “”. Il conduttore di “Tu si que vales” è stato ospite, assieme al collega Martin Castrogiovanni, di Silvia Toffanin su Canale5. Come tutti sanno,è un lottatore e come lui ripete spesso, per arrivare ai suoi livelli, servono allenamento e disciplina. Per entrare a fare parte della Ultimate Fighting Championship, l’organizzazione di arti marziali miste (MMA) statunitense, ancor di più., nel presentarsi al salotto di, ha anche raccontato un evento del suo passato che l’ha segnato profondamente, lasciando senza parole la conduttrice.Quando abitava in Brasile, una sera come tante, è uscito di casa e si è trovato davanti due ladri con armi da fuoco pronte a sparare: “Nel 2004 ritornavo da un ...

