Meteo 10 ottobre | ancora freddo e maltempo al Sud

Il Meteo per questa domenica 10 ottobre prevede un calo delle temperature con valori anche sotto la media tipica del periodo. Per questa domenica 10 ottobre il Meteo prevede un crescente calo delle temperature in Italia, causato da forti venti che provengono dal vortice ciclonico. In val Padana gli esperti prevedono che il termometro arriverà sotto i 10 gradi nella notte, e in generale tutte le regioni della Penisola saranno colpite dal freddo autunnale. Le condizioni Meteo saranno particolarmente instabili in Abruzzo, Marche e Molise, in cui ci potranno essere forti rovesci. Non sarà migliore in clima nel resto delle regioni meridionali, infatti è stata diramata una allerta Meteo gialla in 7 regioni: si tratta di Calabria, Sicilia, Basilicata, ...

