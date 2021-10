Messa in Tv oggi domenica 10 ottobre 2021: orari, canale e diretta streaming (Video) (Di domenica 10 ottobre 2021) Dove guardare la Messa in Tv oggi? Come ogni domenica, in quest’articolo tutti i fedeli, che desiderano seguire la Messa in televisione, troveranno il programma completo. Chi vuole troverà tutte le funzioni religiose in calendario per oggi, domenica 10 ottobre 2021. Alle ore 09.50, dopo il programma UnoMattina in Famiglia condotto da Tiberio Timberi, su Rai 1 sarà possibile seguire la Santa Messa per l’Inaugurazione del Sinodo per la Chiesa Universale per la Diocesi di Roma in diretta dal Vaticano. Alle 12, invece, ci sarà la Recita dell’Angelus di Papa Francesco da Piazza San Pietro. Per tutti i telespettatori che desiderano seguire la Messa online tramite Video player ricordiamo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 10 ottobre 2021) Dove guardare lain Tv? Come ogni, in quest’articolo tutti i fedeli, che desiderano seguire lain televisione, troveranno il programma completo. Chi vuole troverà tutte le funzioni religiose in calendario per10. Alle ore 09.50, dopo il programma UnoMattina in Famiglia condotto da Tiberio Timberi, su Rai 1 sarà possibile seguire la Santaper l’Inaugurazione del Sinodo per la Chiesa Universale per la Diocesi di Roma indal Vaticano. Alle 12, invece, ci sarà la Recita dell’Angelus di Papa Francesco da Piazza San Pietro. Per tutti i telespettatori che desiderano seguire laonline tramiteplayer ricordiamo ...

Advertising

emergenzavvf : ?? #Roma, intervento dei #vigilidelfuoco dalle 4.15 di #oggi per un incendio nel deposito #Atac di via Prenestina. L… - CorriereCitta : #Messa in Tv oggi domenica #10ottobre 2021: orari, canale e diretta streaming (Video) - ValdoTv : Oggi, Domenica 10 ottobre 2021 alle ore 10:00 sulla pagina Facebook ValdoTv, sul canale YouTube ValdoTV, sulla pagi… - callitwhatulike : oggi ho passato la giornata a rissumere e studiare sociologia sistemare appunti di due corsi diversi e per staccare… - labrinta : @RenRossi @antoiava73 @AretusaMoro @Valenti63339244 Eh ma qua la questione non è più politica. (È esautorata, l'opp… -