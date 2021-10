"Merito suo", "Ma cosa dici?". Lite senza precedenti tra la Ferilli e Mammucari: tra i giurati cala l'imbarazzo (Di domenica 10 ottobre 2021) Battibecco a Tu sì que vales. Nella quarta puntata del programma di Canale 5 Sabrina Ferilli si è scontrata con Teo Mammucari. Tutta colpa dell'esibizione di un giovane talento: un ragazzo si è tenuto in equilibrio su dei cilindri sovrapposti e posizionati a 4 metri di altezza circa, un'impresa davvero ardua che ha lasciato senza parole l'attrice. Quest'ultima, dopo essersi complimentata con il giovane, ha rivolto apprezzamenti anche alla fidanzata, spiegando che trasmetteva un'energia fondamentale al fidanzato aiutandolo. Un'osservazione che non ha trovato d'accordo Mammuccari che ha a sua volta replicato: “Ma che stai dicendo? Lui sta la sopra e lei trasmette energia?”. Ma niente, per la Ferilli anche la fidanzata ha contribuito, soprattutto nel modo in cui gli passava i cilindri. Sorpresa anche Maria ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) Battibecco a Tu sì que vales. Nella quarta puntata del programma di Canale 5 Sabrinasi è scontrata con Teo. Tutta colpa dell'esibizione di un giovane talento: un ragazzo si è tenuto in equilibrio su dei cilindri sovrapposti e posizionati a 4 metri di altezza circa, un'impresa davvero ardua che ha lasciatoparole l'attrice. Quest'ultima, dopo essersi complimentata con il giovane, ha rivolto apprezzamenti anche alla fidanzata, spiegando che trasmetteva un'energia fondamentale al fidanzato aiutandolo. Un'osservazione che non ha trovato d'accordo Mammuccari che ha a sua volta replicato: “Ma che stai dicendo? Lui sta la sopra e lei trasmette energia?”. Ma niente, per laanche la fidanzata ha contribuito, soprattutto nel modo in cui gli passava i cilindri. Sorpresa anche Maria ...

Advertising

ScyllaC : @ManciniAnnaL @valechindamo @Cioppi2 @filo6 @wireditalia @FondAgnelli E, insomma, qui il problema sono i sindacati,… - infoitsport : Calabria svela il segreto del Milan: “E’ merito suo!” - MarioCarta7 : Santificati i martiri inconsci di ogni merito, erriamo alla ricerca continua dell'eroe e del suo nudo. Guardiamo in… - rolling4tsunder : io ho rivisto me, ho rivisto lui, ho rivisto noi, ho visto che forse non ero così sola come credevo. Sapete se esis… - Susy56069011 : RT @Alessia64799513: SPOILER:senza pubblico non esistono artisti. Quindi, @pierpaolopretel ha un grande fandom?SI Questo suo fandom lo sup… -

Ultime Notizie dalla rete : Merito suo Sanremo 2022, da Jovanotti a Elisa: Amadeus prepara un'edizione kolossal E il merito, in fondo, è anche suo, che ha permesso alla kermesse di tornare a spostare gli equilibri del mercato: 2 milioni di copie vendute dai cantanti in gara quest'anno, con i Maneskin finiti ...

Grande Fratello Vip 2021/ Il crollo di Miriana Trevisan dopo lo scontro con Raffaella Fico Nelle scorse ore, Jessica Selassiè si è sfogata in merito all'eliminazione di Samy Youssef ... Quando ha espresso il suo interesse per Raffaella, lei ha cercato di appiopparlo un po' a chiunque. Anche a ...

Calabria svela il segreto del Milan: “E’ merito suo!” CalcioMercato.it Amadeus raddoppia dopo Sanremo: condurrà un altro super programma Da oggi, infatti, sul circuito TicketOne è disponibile l’acquisto dei biglietti per l’evento che avrà luogo tra quasi un anno Amadeus è ormai il pilastro della Rai e dopo Sanremo raddoppia: ecco che a ...

Sanremo 2022, da Jovanotti a Elisa: Amadeus prepara un'edizione kolossal Cuffiette nelle orecchie e cellulare. Decine di canzoni da ascoltare. L'anno scorso erano state 1260. Stavolta rischiano di essere anche di più. D'altronde, se fino a qualche anno ...

E il, in fondo, è anche, che ha permesso alla kermesse di tornare a spostare gli equilibri del mercato: 2 milioni di copie vendute dai cantanti in gara quest'anno, con i Maneskin finiti ...Nelle scorse ore, Jessica Selassiè si è sfogata inall'eliminazione di Samy Youssef ... Quando ha espresso ilinteresse per Raffaella, lei ha cercato di appiopparlo un po' a chiunque. Anche a ...Da oggi, infatti, sul circuito TicketOne è disponibile l’acquisto dei biglietti per l’evento che avrà luogo tra quasi un anno Amadeus è ormai il pilastro della Rai e dopo Sanremo raddoppia: ecco che a ...Cuffiette nelle orecchie e cellulare. Decine di canzoni da ascoltare. L'anno scorso erano state 1260. Stavolta rischiano di essere anche di più. D'altronde, se fino a qualche anno ...