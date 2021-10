(Di domenica 10 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo dal coordinamento delleMastella: “È senza più alcun freno Gabriele, pronto a trascinareuna volta lascolastica al centro della mischia elettorale per gettare discredito e agitare le famiglie degli studenti beneventani. Mentre fino a qualche settimana fa era vestito da associazione, adesso da candidato appena bocciato, non può proprio nascondere le mire su assessorati e incarichi che gli deriverebbero dall’accordo tra Moretti e Perifano. Nel 2014, dice, i dipendenti dovettero denunciare “la presenza di insetti nei pasti, riciclaggio di cibo, stoviglie non adeguate e locali non idonei” ammette cioè che quando amministravano quelli con cui si è alleato oggi, e che vuole contribuire a riportare a palazzo Mosti, la ...

anteprima24 : ** Mensa, le liste mastelliane ancora all'attacco di Corona ** -

Ultime Notizie dalla rete : Mensa liste

... se non c'è sicurezza in strada non si può fare nulla, se lanon sta funzionando è per ... una senatrice, un presidente della Provincia e poi di nuovo fare leper le comunali e assicurare ...... se non c'è sicurezza in strada non si può fare nulla, se lanon sta funzionando è per ... una senatrice, un presidente della Provincia e poi di nuovo fare leper le comunali e assicurare ...“Una delle liste a sostegno di Perifano interviene in queste ore per strumentalizzare finanche la questione mensa, dopo averne determinato negli anni in cui erano al governo della città, la chiusura!I genitori dei bambini della scuola “Giuliano Montelucci” di Collefiorito iniziano una raccolta firme per chiedere la rescissione del contratto con la ditta “E.P. S.p.a.” riguardo la scarsa qualità de ...