Meloni difende Michetti | poi sugli scontri di piazza | “E’ squadrismo ma non so la matrice” Il Pd | “Gliela spieghiamo noi”

Ultime Notizie dalla rete : Meloni difende

Nemmeno la parola, 'fascisti', si pronuncia con tanta facilità (Giorgiaè riuscita ad ... i fascisti non esistono, la pandemia nemmeno, la Terra è piatta e la democrazia sida sola. ...Nemmeno la parola, 'fascisti', si pronuncia con tanta facilità (Giorgiaè riuscita ad ... i fascisti non esistono, la pandemia nemmeno, la Terra è piatta e la democrazia sida sola. ...I fascisti sono sempre quelli che non esistono.Quelli che nessuno vede, nessuno sente, nessuno riconosce.Il saluto romano? Goliardia. L’appello ai camerati, i brindisi, le teste del duce?La leader di Fratelli d'Italia alla convention nazionale di Vox, partito di estrema destra spagnolo: "Il punto è che è violenza, è squadrismo e questa roba va combattuta sempre".