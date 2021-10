Meghan Markle, le indiscrezioni sull’ultima fatica in tv: il lavoro uscirà su Netflix (Di domenica 10 ottobre 2021) Meghan Markle ha firmato un milionario contratto per Netflix ed è tenuta a fornire contenuti. L’ultima fatica della duchessa ex attrice sarebbe una serie tv per bambini. Ecco le indiscrezioni sulla trama e i personaggi. Secondo quanto riporta il magazine Hallo, la Archwell Production sta sviluppando una serie animata per famiglie di cui Meghan stessa è produttrice esecutiva. Meghan Markle, la serie per Netflix La serie prodotta dalla moglie del principe Harry ha per protagonista una bambina molto simile a lei. La duchessa torna, dunque, a parlare con i bambini dopo il suo libro The Bench. Questa volta c’entra il piccolo schermo, habitat naturale per Meghan Markle, che ha acquisito notorietà grazie ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 10 ottobre 2021)ha firmato un milionario contratto pered è tenuta a fornire contenuti. L’ultimadella duchessa ex attrice sarebbe una serie tv per bambini. Ecco lesulla trama e i personaggi. Secondo quanto riporta il magazine Hallo, la Archwell Production sta sviluppando una serie animata per famiglie di cuistessa è produttrice esecutiva., la serie perLa serie prodotta dalla moglie del principe Harry ha per protagonista una bambina molto simile a lei. La duchessa torna, dunque, a parlare con i bambini dopo il suo libro The Bench. Questa volta c’entra il piccolo schermo, habitat naturale per, che ha acquisito notorietà grazie ...

