Medjugorje, messaggio per oggi: “Siate preghiera e amore” (Di domenica 10 ottobre 2021) La Madonna nel suo messaggio del 25 aprile 2014 per il tramite della veggente Marija, ci invita ad aprire i nostri cuori volgendo il nostro sguardo alla natura, da cui abbiamo tanto da imparare. Sono i preziosi insegnamenti che abbiamo la grazia di attingere alla sua scuola della preghiera. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 10 ottobre 2021) La Madonna nel suodel 25 aprile 2014 per il tramite della veggente Marija, ci invita ad aprire i nostri cuori volgendo il nostro sguardo alla natura, da cui abbiamo tanto da imparare. Sono i preziosi insegnamenti che abbiamo la grazia di attingere alla sua scuola della. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

overblastmusic : RT @DonPompei: (Medjugorje, 20 Maggio 1982, prosecuzione del tweet precedente, lo splendido messaggio proseguirà nei successivi) - zazoomblog : Medjugorje messaggio per oggi: “Vi invito a lavorare alla conversione” - #Medjugorje #messaggio #oggi: #invito… - KattInForma : Medjugorje, messaggio per oggi: “Vi invito a lavorare alla conversione” - zazoomblog : Medjugorje messaggio per oggi: “Vi invito a lavorare alla conversione” - #Medjugorje #messaggio #oggi: #invito - Paola7460 : RT @RovetoArdente: Non preoccupatevi, figlioli, per le cose terrene ma anelate al Cielo. Il Cielo sarà la vostra meta e la gioia regnerà ne… -