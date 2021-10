Mattarella: gli incidenti sul lavoro sono tragedie intollerabili (Di domenica 10 ottobre 2021) "Oggi ricorre la Giornata nazionale per le Vittime degli incidenti sul lavoro che, come ogni anno, vuole commemorare coloro che hanno perso la vita o hanno subito infortuni svolgendo la propria ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 10 ottobre 2021) "Oggi ricorre la Giornata nazionale per le Vittime deglisulche, come ogni anno, vuole commemorare coloro che hanno perso la vita o hanno subito infortuni svolgendo la propria ...

Advertising

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha espresso grande soddisfazione per il conferimento del #PremioNobel per la fisica al Pr… - borghi_claudio : @mendeiev A occhio succede che Draghi va da Mattarella, informa della cosa, lui lo rimanda alle camere che gli rida… - ffortuzzi : RT @PMO_W: Draghi e Mattarella, che hanno telefonato a #Landini per esprimere 'solidarietà' per l'assalto fascista alla @cgilnazionale, gli… - 5_bepi : Ma certo. Mattarella firma tutto quello che gli mettono davanti. Noi invece avremmo bisogno di un Capo dello Stato… - theamazer : RT @PMO_W: Draghi e Mattarella, che hanno telefonato a #Landini per esprimere 'solidarietà' per l'assalto fascista alla @cgilnazionale, gli… -