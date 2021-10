(Di domenica 10 ottobre 2021) 'Oggi ricorre la Giornata nazionale per le Vittime deglisulche, come ogni anno, vuole commemorare coloro che hanno perso la vita o hanno subito infortuni svolgendo la propria ...

Advertising

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha espresso grande soddisfazione per il conferimento del #PremioNobel per la fisica al Pr… - borghi_claudio : @mendeiev A occhio succede che Draghi va da Mattarella, informa della cosa, lui lo rimanda alle camere che gli rida… - zazoomblog : Mattarella: gli incidenti sul lavoro sono tragedie intollerabili - #Mattarella: #incidenti #lavoro - _elysun : RT @MediasetTgcom24: Mattarella: gli incidenti sul lavoro sono tragedie intollerabili #sergiomattarella - PontilloDiego : RT @ClaudioLukeB1: @poliziadistato Egregia Polizia aprite gli occhi: quello che il Governo sta facendo a FFOO e cittadini è gravissimo. I p… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella gli

Tiscali.it

È quanto ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato al ... Sempre' (ULTIMI INCIDENTI - IL PIANO DEL GOVERNO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO) . I dati ...Lo ha scritto il presidente della Repubblica, Sergio, all'Associazione nazionale Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, Zoello Forni.(ilSaronno) È la volta dei fumogeni, di "Assassini, assassini", dei cori ("Vogliamo le dimissioni di Draghi e Mattarella"), degli slogan ("No Green pass, no Green pass", "La gente come noi non molla ...«La speranza non viene dal bla bla bla dei politici»; le parole di Greta Thunberg sono state sovente riprese nei giorni scorsi, richiamate anche dal presidente italiano Sergio Mattarella. Esse costitu ...