Masters1000 Indian Wells 2021: Jannik Sinner domina John Millman e vola al terzo turno (Di domenica 10 ottobre 2021) Perfezione. Jannik Sinner parte bene nel Masters1000 di Indian Wells (Stati Uniti). L'azzurro (n.14 del mondo) ha dominato l'australiano John Millman (n.58 ATP) per 6-2 6-2 e in 1 ora e 14 minuti di partita ha fatto calare il sipario. Un match a senso unico nel quale la differente velocità di palla tra l'altoatesino e l'aussie è stata quasi imbarazzante. Sinner con grande autorevolezza accede al terzo turno dove affronterà il vincente della sfida tra l'americano John Isner (testa di serie n.20) e il giapponese Yoshihito Nishioka. Nel primo set, dopo due giochi di studio, Jannik tesse la sua tela e non dà scampo a Millman. Con colpi precisi e potenti, ...

