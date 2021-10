Masters 1000 Indian Wells: tutto facile per Medvedev, Caruso eliminato (Di domenica 10 ottobre 2021) Termina al secondo turno l’avventura di Salvatore Caruso al Masters 1000 di Indian Wells 2021, in California. Il 28enne di Avola, n.135 al mondo, è stato battuto dal russo Aslan Karatsev (n.23) per 6-0 6-2 in un’ora e dieci minuti di gioco. Dopo aver superato al primo turno Zachary Svajda, Caruso deve salutare il torneo al termine di un incontro senza storia e partito subito male con l’immediato break del russo. Nessun problema invece per Daniil Medvedev, dopo il trionfo a Flushing Meadows. Super favorito, con la complicità dell’assenza di Djokovic, il fresco vincitore agli US Open si è imposto 6-4, 6-2 sullo statunitense Mackenzie McDonald (n.57), in un’ora e dodici minuti. Medvedev non concede mai una palla break e conferma lo strepitoso momento di ... Leggi su sportface (Di domenica 10 ottobre 2021) Termina al secondo turno l’avventura di Salvatorealdi2021, in California. Il 28enne di Avola, n.135 al mondo, è stato battuto dal russo Aslan Karatsev (n.23) per 6-0 6-2 in un’ora e dieci minuti di gioco. Dopo aver superato al primo turno Zachary Svajda,deve salutare il torneo al termine di un incontro senza storia e partito subito male con l’immediato break del russo. Nessun problema invece per Daniil, dopo il trionfo a Flushing Meadows. Super favorito, con la complicità dell’assenza di Djokovic, il fresco vincitore agli US Open si è imposto 6-4, 6-2 sullo statunitense Mackenzie McDonald (n.57), in un’ora e dodici minuti.non concede mai una palla break e conferma lo strepitoso momento di ...

