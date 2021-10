Masters 1000 Indian Wells, risultati 9 ottobre: fuori il nostro Caruso, avanzano tutti i big (Di domenica 10 ottobre 2021) Si sono conclusi nella notte italiana i primi trentaduesimi di finale del Masters 1000 di Indian Wells con diversi big in campo. Salvatore Caruso, unico italiano presente sul cemento statunitense nella giornata di oggi, è stato spazzato via con il punteggio di 6-0 6-2 dal russo Aslan Karatsev. Per quanto riguarda le teste di serie non arrivano grosse sorprese e avanzano quasi tutte al terzo turno. Il numero due al mondo Daniil Medvedev, fresco vincitore degli Us Open 2021, infligge un veloce 6-4 6-2 allo statunitense Mackenzie McDonald, mentre Andrey Rublev completa il 3/3 russo con il successo per 6-3 6-4 sullo spagnolo Carlos Taberner. avanzano senza problemi il norvegese Casper Ruud e il francese Hubert Hurkacz che sconfiggono rispettivamente lo spagnolo Carballes ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) Si sono conclusi nella notte italiana i primi trentaduesimi di finale deldicon diversi big in campo. Salvatore, unico italiano presente sul cemento statunitense nella giornata di oggi, è stato spazzato via con il punteggio di 6-0 6-2 dal russo Aslan Karatsev. Per quanto riguarda le teste di serie non arrivano grosse sorprese equasi tutte al terzo turno. Il numero due al mondo Daniil Medvedev, fresco vincitore degli Us Open 2021, infligge un veloce 6-4 6-2 allo statunitense Mackenzie McDonald, mentre Andrey Rublev completa il 3/3 russo con il successo per 6-3 6-4 sullo spagnolo Carlos Taberner.senza problemi il norvegese Casper Ruud e il francese Hubert Hurkacz che sconfiggono rispettivamente lo spagnolo Carballes ...

