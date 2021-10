Martinez esalta Saelemaekers | “Milan club perfetto per la sua crescita | si è trasformato”

Leggi su alfredopedulla

Roberto, ct del Belgio, ha avuto belle parole per Alexisal termine di Italia-Belgio 2-1. A suo avviso sarà un pilastro del Belgio anche in Qatar: "Noi abbiamo guardato con attenzione la sua evoluzione, ha mostrato ottimi segnali fin dall'Under 21 ma il grande cambiamento è scattato col suo modo di giocare con la maglia del. Alexis è pronto, più è importante l'occasione più risponde presente. E' andato nel, ilè in costantee lui ha risposto alla grande in rossonero. Sarà molto importante per il futuro della nazionale belga. E' cresciuto tantissimo negli ultimi mesi, si èrispetto al giocatore visto nell'Anderlecht".