Marte ha un lago enorme e si pensa che ci sia vita | inizia una nuova missione

(Di domenica 10 ottobre 2021) Circa 3,7 miliardi di anni fa c’era undove ora c’è il cratere Jezero: la conferma arriva dalle immagini inviate da Perseverance. La superficie del cratere Jezero (image from mars.nasa.gov)Quella che sembrava solo un’ipotesi adesso è una certezza avallata da prove scientifiche. Suc’è dell’acqua, e questo avvalorerebbe ulteriormente la tesi dell’esistenza di forme disul Pianeta Rosso. La conferma arriva direttamente dalle delle foto scattate dal rover Perseverance: il cratere Jezero è effettivamente il luogo più indicato dove ricercarle. Benché attualmente sia infatti una landa desolata, un tempo veniva alimentato dal delta di un fiume. Prima che il clima sul pianeta subisse dei cambiamenti significativi e la superficie disi trasformasse in un insieme di rocce e terra, ...

C'era acqua su Marte. Le immagini sono state scattate con le due Mastcam - Z e il Remote Micro - ... Osservando le immagini, gli scienziati hanno dedotto che la profondità del lago era piuttosto... Sul Pianeta Rosso, circa 3,7 miliardi di anni fa, c'era un fiume che scorreva verso un bacino d'acqua nel cratere Jazero. La conferma è arrivata dall'analisi delle prime foto scattate dal rover Perseverance della NASA. Circa 3,7 miliardi di anni fa, il cratere marziano Jezero era un lago alimentato da un piccolo fiume come dimostrano le immagini riprese dal rover Perseverance della NASA. Il prossimo passo è la ricerca...