Marine Le Pen cerca i voti dei più giovani su TikTok (e con la musica dei Maneskin)

Non è la prima e non sarà l'ultima. Marine Le Pen è sbarcata – con moltissimo ritardo rispetto ai competitor-alleati italiani (a.k.a. Salvini e Meloni)- anche sul TikTok. La leader del Rassemblement National sta registrato una forte battuta d'arresto nei sondaggi interni (anche nei confronti dell'avversario di estrema destra, Eric Zemmour, in vista delle elezioni presidenziali francesi della prossima primavera. Per questo motivo sta tentando in tutti i modi (ovviamente leciti) di creare una nuova base di voti per il presente e per il futuro. E lo ha fatto iscrivendosi alla piattaforma social più amata dalla Gen Z.

Due video publicati in due giorni. Nella sua prima comparsata su TikTok, la leader del partito della destra francese ha scelto di utilizzare come colonna sonora la musica dei Maneskin.

