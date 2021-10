Maria De Filippi in panchina: smacco da Mediaset (Di domenica 10 ottobre 2021) Il talent condotto da Maria De Filippi, Amici, non andrà in onda questa settimana. Ecco la motivazione che ha spinto Mediaset a prendere questa decisione. Maria De Filippi, Amici (GettyImages)Il talent Amici è davvero molto seguito. È iniziato da poco ma i ragazzi hanno da subito attirato molto simpatia dal pubblico. L’appuntamento con la trasmissione di Maria De Filippi, questa stagione, è di domenica. Questa volta, però, il programma non andrà in onda. La decisione è stata presa direttamente da Mediaset a causa della Nazionale. Infatti, dalle 15 ci sarà su Rai 1 la sfida per il terzo e quarto posto di Nations League tra Italia e Belgio. Una replica di quanto si vide all’Europeo e che ha spinto Mediaset ad evitare ... Leggi su chenews (Di domenica 10 ottobre 2021) Il talent condotto daDe, Amici, non andrà in onda questa settimana. Ecco la motivazione che ha spintoa prendere questa decisione.De, Amici (GettyImages)Il talent Amici è davvero molto seguito. È iniziato da poco ma i ragazzi hanno da subito attirato molto simpatia dal pubblico. L’appuntamento con la trasmissione diDe, questa stagione, è di domenica. Questa volta, però, il programma non andrà in onda. La decisione è stata presa direttamente daa causa della Nazionale. Infatti, dalle 15 ci sarà su Rai 1 la sfida per il terzo e quarto posto di Nations League tra Italia e Belgio. Una replica di quanto si vide all’Europeo e che ha spintoad evitare ...

