Marcia Perugia-Assisi, il Papa: “Curare gli altri e il pianeta: ecco la strada che porta alla pace” (Di domenica 10 ottobre 2021) Città del Vaticano – “Con il gesto semplice ed essenziale del vostro camminare, voi avete affermato che la cultura della cura è una strada, anzi, è la strada maestra che conduce alla pace”. Così Papa Francesco nel messaggio inviato al vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e a tutti i partecipanti in occasione della 60a Marcia per la pace Perugia-Assisi, sul tema “La cura come nuovo nome della pace”. Nel testo, letto da S.E. Mons. Domenico Sorrentino, il Pontefice sottolinea come “la cura è il contrario dell’indifferenza, dello scarto, del violare la dignità dell’altro, cioè di quell’anti-cultura che è alla base della violenza e della guerra”. “Purtroppo – prosegue Bergoglio ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 10 ottobre 2021) Città del Vaticano – “Con il gesto semplice ed essenziale del vostro camminare, voi avete affermato che la cultura della cura è una, anzi, è lamaestra che conduce”. CosìFrancesco nel messaggio inviato al vescovo di-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e a tutti i partecipanti in occasione della 60aper la, sul tema “La cura come nuovo nome della”. Nel testo, letto da S.E. Mons. Domenico Sorrentino, il Pontefice sottolinea come “la cura è il contrario dell’indifferenza, dello scarto, del violare la dignità dell’altro, cioè di quell’anti-cultura che èbase della violenza e della guerra”. “Purtroppo – prosegue Bergoglio ...

