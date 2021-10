Maratona Chicago 2021: risultati e classifiche. Vincono Seifu Tura e Ruth Chepngetich (Di domenica 10 ottobre 2021) Oggi è andata in scena la Maratona di Chicago 2021, una delle Major più attese dell’anno. L’appuntamento statunitense segue le 42 km di Londra e Berlino, precedendo la Maratona di Boston (domani) e quella di New York (7 novembre). A trionfare nella prova maschile è stato l’etiope Seifu Tura Abdiwak col tempo di 2h06:21. La gara è stata lineare con una scremaTura progressiva del gruppo principale. L’etiope Shifera Tamru Aredo ha tentato l’attacco al 15mo chilometro, venendo però ripreso alla mezza, dove sei uomini transitano insieme. La gara si spacca al 30mo chilometro con Seifu Tura che passa insieme a Eric Kiptanui e a Galen Rupp, poi Tura fa la mossa decisiva e si invola verso il successo precedendo lo statunitense ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) Oggi è andata in scena ladi, una delle Major più attese dell’anno. L’appuntamento statunitense segue le 42 km di Londra e Berlino, precedendo ladi Boston (domani) e quella di New York (7 novembre). A trionfare nella prova maschile è stato l’etiopeAbdiwak col tempo di 2h06:21. La gara è stata lineare con una scremaprogressiva del gruppo principale. L’etiope Shifera Tamru Aredo ha tentato l’attacco al 15mo chilometro, venendo però ripreso alla mezza, dove sei uomini transitano insieme. La gara si spacca al 30mo chilometro conche passa insieme a Eric Kiptanui e a Galen Rupp, poifa la mossa decisiva e si invola verso il successo precedendo lo statunitense ...

