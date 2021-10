Manuel Rui Costa è il nuovo presidente del Benfica (Di domenica 10 ottobre 2021) . L’ex giocatore (che in Italia ha vestito le maglie di Fiorentina e Milan) è stato eletto dagli oltre 40mila soci del club lusitano raccogliendo l’84,48 per cento delle preferenze contro il 12,24% del suo avversario, Francisco Benitez. Il suo mandato durerà quattro anni, fino al 2025. Rui L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di domenica 10 ottobre 2021) . L’ex giocatore (che in Italia ha vestito le maglie di Fiorentina e Milan) è stato eletto dagli oltre 40mila soci del club lusitano raccogliendo l’84,48 per cento delle preferenze contro il 12,24% del suo avversario, Francisco Benitez. Il suo mandato durerà quattro anni, fino al 2025. Rui L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Manuel Rui Costa è il nuovo presidente del Benfica: Manuel Rui Costa è il nuovo presidente del… - sportli26181512 : Benfica, Manuel Rui Costa eletto presidente: resterà in carica fino al 2025: In casa Benfica è stato giorno di elez… - Alexandra_Legis : Manuel Rui Costa è il nuovo Presidente del #Benfica 2021/25 con l’84,48% di voti. Con #Fiorentina e #Milan ha vint… - MilanNewsit : Benfica, Manuel Rui Costa eletto presidente: resterà in carica fino al 2025 - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BENFICA - Manuel Rui Costa è il nuovo presidente, sarà in carica per quattro anni -