Mancini su Italia-Belgio | ”I ragazzi oggi hanno giocato molto bene Ora pensiamo alla Svizzera”

Roberto Mancini dopo la vittoria dell'Italia contro il Belgio per 2-1, match valido per il terzo posto in Nations League ai microfoni di Rai Sport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. "I ragazzi oggi hanno giocato molto bene, sono stati bravi. Abbiamo diverse soluzioni con giocatori con diverse qualità. oggi tutti hanno dimostrato di saper fare bene. Chiesa? Può giocare a destra e a sinistra, non ha difficoltà. oggi ha fatto benissimo a sinistra. Berardi e Raspadori come Kean hanno giocato bene.".

