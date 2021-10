Mancini su Italia-Belgio: ”I ragazzi oggi hanno giocato molto bene. Ora pensiamo alla Svizzera” (Di domenica 10 ottobre 2021) l’Italia chiude al terzo posto la seconda edizione della Nations League Contro il Belgio, gli uomini di Mancini disputano un ottimo match. Decidono nel secondo tempo le reti di Barella e di Berardi, su rigore guadagnato da Chiesa. Due traverse e un palo (di Saelemaekers, Batshuayi e Carrasco) salvano Donnarumma, capitano per la prima volta in azzurro. Inutile la rete all’86’ di De Ketelaere. l’Italia batte di nuovo con lo stesso risultato il Belgio a Torino e conquista il terzo posto in Nations League. In precedenza si era giocato un quarto di finale all’Europeo. Una vittoria per Mancini importante sotto l’aspetto del ranking. Battere ancora una volta la compagine belga permette agli azzurri di accumulare punti in classifica generale e mantenere il quinto posto ... Leggi su retecalcio (Di domenica 10 ottobre 2021) l’chiude al terzo posto la seconda edizione della Nations League Contro il, gli uomini didisputano un ottimo match. Decidono nel secondo tempo le reti di Barella e di Berardi, su rigore guadagnato da Chiesa. Due traverse e un palo (di Saelemaekers, Batshuayi e Carrasco) salvano Donnarumma, capitano per la prima volta in azzurro. Inutile la rete all’86’ di De Ketelaere. l’batte di nuovo con lo stesso risultato ila Torino e conquista il terzo posto in Nations League. In precedenza si eraun quarto di finale all’Europeo. Una vittoria perimportante sotto l’aspetto del ranking. Battere ancora una volta la compagine belga permette agli azzurri di accumulare punti in classifica generale e mantenere il quinto posto ...

Azzurri : #NationsLeague Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? ???? #Belgio ?? Oggi, ore 15.00 ??? Juventu… - Azzurri : ?? #NationsLeague Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadi… - sportface2016 : +++#Mancini: 'Oggi #Donnarumma giocava per l'#Italia, non per il #Psg. E l'#Italia viene sopra tutto+++ #ItaliaSpagna #NationsLeague - MondoNapoli : Italia, altro record per Mancini: primo nella storia a raggiungere 30 vittorie in cosi poche partite: i dettagli -… - RadioRadioWeb : ???? La Nazionale punta al Mondiale Vinta la medaglia di bronzo in Nations League, l'Italia di Mancini ora ha un sol… -