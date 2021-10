Mager-Monfils stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2021 (Di domenica 10 ottobre 2021) Gianluca Mager troverà di fronte Gael Monfils al secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells 2021. Avversario assolutamente ostico per il tennista italiano, il quale dovrà fare i conti con l’imprevedibilità del francese. La sfida si ripete dopo il Sofia Open, durante il quale Monfils ha dominato incontrastato contro l’azzurro, sfoderando il suo tennis di alta fattura; Mager proverà a contrastare le abilità difensive e da giocoliere del transalpino, puntando sulla concretezza. La sfida si svolgerà oggi, domenica 10 ottobre, non prima delle ore 20.00 italiane. La diretta televisiva sarà proposta da Sky Sport (canale 251), con possibile differita su SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 ... Leggi su sportface (Di domenica 10 ottobre 2021) Gianlucatroverà di fronte Gaelal secondo turno deldi. Avversario assolutamente ostico per il tennista italiano, il quale dovrà fare i conti con l’imprevedibilità del francese. La sfida si ripete dopo il Sofia Open, durante il qualeha dominato incontrastato contro l’azzurro, sfoderando il suo tennis di alta fattura;proverà a contrastare le abilità difensive e da giocoliere del transalpino, puntando sulla concretezza. La sfida si svolgerà oggi, domenica 10 ottobre, non prima delle ore 20.00 italiane. Latelevisiva sarà proposta da Sky Sport (251), con possibile differita su SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 ...

