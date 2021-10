Macedonia-Germania lunedì 11 ottobre | ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

(Di domenica 10 ottobre 2021) Percorso quasi netto per ladi Flick in queste qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022; l’unico passo falso risale alla gara d’andata contro ladel nord, avversaria quest’oggi della Mannschaft. Per i Lavovi la vittoria sul Liechtenstein dell’ultimo turno ha permesso di agganciare l’Armenia al secondo posto e superare la Romania, sconfitta dai tedeschi venerdì InfoBetting: Scommesse Sportive e

La partita Macedonia del Nord - Germania dell'11 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per l'ottava giornata delle quali ...
LIECHTENSTEIN-MACEDONIA DEL NORD 0-4
39' Velkovski, 66' rig. Alioski, 74' Nikolov, 83' Churlinov: Macedonia straripante. 26 conclusioni verso la porta avvers ...