“Ma cosa stai dicendo?”. Tu sì que vales, Teo Mammuccari si scaglia contro Sabrina Ferilli (Di domenica 10 ottobre 2021) Volano stracci a Tu sì que vales tra Sabrina Ferilli e Teo Mammucari. Ma cosa è successo tra i due? Nella quarta puntata del programma di Canale 5, i due giudici si sono ritrovati a battibeccare per via di una performance. Tutto è successo dopo l’esibizione di un giovane talento: un ragazzo si è tenuto in equilibrio su dei cilindri sovrapposti e posizionati a 4 metri di altezza circa, un’impresa davvero ardua che ha lasciato senza parole l’attrice. Per questo, Sabrina Ferilli, dopo essersi complimentata con il giovane, ha rivolto apprezzamenti anche alla fidanzata, spiegando che trasmetteva un’energia fondamentale al fidanzato aiutandolo. Un’osservazione che non ha trovato d’accordo Teo Mammucari che ha a sua volta replicato: “Ma che stai dicendo? ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 10 ottobre 2021) Volano stracci a Tu sì quetrae Teo Mammucari. Maè successo tra i due? Nella quarta puntata del programma di Canale 5, i due giudici si sono ritrovati a battibeccare per via di una performance. Tutto è successo dopo l’esibizione di un giovane talento: un ragazzo si è tenuto in equilibrio su dei cilindri sovrapposti e posizionati a 4 metri di altezza circa, un’impresa davvero ardua che ha lasciato senza parole l’attrice. Per questo,, dopo essersi complimentata con il giovane, ha rivolto apprezzamenti anche alla fidanzata, spiegando che trasmetteva un’energia fondamentale al fidanzato aiutandolo. Un’osservazione che non ha trovato d’accordo Teo Mammucari che ha a sua volta replicato: “Ma che? ...

Advertising

il_pucciarelli : Mai vista una cosa così. Bellissima. Un genuino interesse per il complesso mondo del lavoro e per le lotte. Anche i… - gefelton : @fvknavocados un po' di mal di gola ma per il resto tutto beneee Cosa stai facendooo? - poscide : RT @Potemkin959: @drugo56873141 @paolo_gibilisco Ma che stai a di'…i fascisti sono una cosa, i provocatori organizzati da gente equivoca ch… - preponsmilee : @camomillatii stai…facendo la cosa giusta ?? - PepeBoss1398 : @costa_costa1967 10 mila dementi su 66 mln, 80% di vaccinati ma cosa stai farfugliando chi non si vaccina STA A CASA, A CASAAAA -