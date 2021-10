Lulù Selassié, la dura critica del migliore amico di Manuel: “Gli sta rovinando il suo GF” (Di domenica 10 ottobre 2021) Alex Castelluccio è uno dei migliori amici di Manuel Bortuzzo e qualche giorno fa su Instagram ha rivelato di non vedere di buon occhio la storia che il nuotatore ha con Lulù Selassié: “Per me è un no“. Il tatuatore ieri sera ha commentato l’assurda conversazione che la principessa ha avuto con Sophie Codegoni ed ha criticato Lulù dicendo che con il suo atteggiamento rovina il GF di Manuel: “Qualcuno spieghi a questa ragazza che Manuel non è di sua proprietà. Lei gli sta rovinando questa esperienza“. Ma al di là di Bortuzzo, la Selassié dovrebbe darci un taglio anche per il suo benessere. Lei è palesemente cotta e lui no, quindi continuando a tirare la corda si farà soltanto del male. Ora che hanno il “consenso del pubblico” gli ... Leggi su biccy (Di domenica 10 ottobre 2021) Alex Castelluccio è uno dei migliori amici diBortuzzo e qualche giorno fa su Instagram ha rivelato di non vedere di buon occhio la storia che il nuotatore ha con: “Per me è un no“. Il tatuatore ieri sera ha commentato l’assurda conversazione che la principessa ha avuto con Sophie Codegoni ed hatodicendo che con il suo atteggiamento rovina il GF di: “Qualcuno spieghi a questa ragazza chenon è di sua proprietà. Lei gli staquesta esperienza“. Ma al di là di Bortuzzo, ladovrebbe darci un taglio anche per il suo benessere. Lei è palesemente cotta e lui no, quindi continuando a tirare la corda si farà soltanto del male. Ora che hanno il “consenso del pubblico” gli ...

