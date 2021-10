Luì e Sofì si sposano, il video della proposta di matrimonio degli youtuber Me contro Te (Di domenica 10 ottobre 2021) Insieme nel lavoro e…nella vita. Ora più che mai perché Luì e Sofì, i due giovani ragazzi meglio conosciuti dai più piccoli come i “Me contro Te”, si sposano e coroneranno così il loro amore, che dura da tempo. Sono pronti a salire sull’altare e molto probabilmente, i due youtuber palermitani che da anni stanno cavalcando l’onda del successo, renderanno partecipi i loro fan sui social. Social che li hanno resi famosi e conosciuti, a cui saranno per sempre grati. Dai video su YouTube per intrattenere i ragazzi, fino ai film e alle collezioni per la scuola, nulla sembra fermare i Me contro Te. I Me contro te si sposano: la proposta di matrimonio La proposta di matrimonio di Luì è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 10 ottobre 2021) Insieme nel lavoro e…nella vita. Ora più che mai perché Luì e, i due giovani ragazzi meglio conosciuti dai più piccoli come i “MeTe”, sie coroneranno così il loro amore, che dura da tempo. Sono pronti a salire sull’altare e molto probabilmente, i duepalermitani che da anni stanno cavalcando l’onda del successo, renderanno partecipi i loro fan sui social. Social che li hanno resi famosi e conosciuti, a cui saranno per sempre grati. Daisu YouTube per intrattenere i ragazzi, fino ai film e alle collezioni per la scuola, nulla sembra fermare i MeTe. I Mete si: ladiLadidi Luì è ...

