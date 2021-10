Lucrezia Selassié, gelosa di Sophie, cerca il confronto con Manuel (Di domenica 10 ottobre 2021) Il confronto tra Lucrezia Selassié e Manuel Bortuzzo Durante questa domenica apparentemente tranquilla al GF Vip, Lucrezia Selassié si è avvicinata a Manuel Bortuzzo per cercare l’ennesimo confronto con lui. I due, infatti, nelle scorse settimane si erano molto avvicinati. Nel momento in cui lui ha avvertito troppa pressione ha deciso di mettere le distanze. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 10 ottobre 2021) IltraBortuzzo Durante questa domenica apparentemente tranquilla al GF Vip,si è avvicinata aBortuzzo perre l’ennesimocon lui. I due, infatti, nelle scorse settimane si erano molto avvicinati. Nel momento in cui lui ha avvertito troppa pressione ha deciso di mettere le distanze. L'articolo proviene da Novella 2000.

kdbeautym : MANDEREI UN AEREO PER TUTTI: NOMINATE LE SELASSIE ... LUCREZIA HA ROTTO IL C...O come te lo deve dire? In etiope?… - MondoTV241 : GF Vip 6, Lucrezia Selassiè infastidita verso Sophie 'A Manuel ci penso io' #selassiesisters #manuelbortuzzo… - nnastyxmir : Ma se non ci fosse stata Lucrezia Hailé Selassié di cosa si sarebbe parlato in questa edizione? È letteralmente l'u… - Novella_2000 : Nella notte Lulù fa l'ennesima scenata di gelosia contro Sophie (VIDEO) #gfvip - mmbfanspage : Lulù Selassié gelosa di Manuel fa una scenata a Sophie: 'Lo voglio per me' -

