Luca e Andrea | dalle Hawaii alla Lapponia | inseguendo lo scatto perfetto

(Di domenica 10 ottobre 2021) Luca e Andrea da 14 anni condividono quel viaggio imprevedibile che è la vita. Parrucchiere il primo, medico il secondo, a un certo punto capiscono che i rispettivi percorsi professionali non bastano più. Il richiamo del viaggio, che a scopi turistici li ha sempre visti con la valigia pronta, diventa più impellente e si tinge di un colore diverso. Da quattro anni, così, portano con loro un bagaglio in più, quello che contiene l’attrezzatura destinata alla fotografia di viaggio professionale. «Eravamo al confine settentrionale russo e stavamo ammirando una magnifica aurora boreale. Volevamo un ricordo di quell’esperienza che il solo cellulare non poteva consegnarci» ci racconta Luca. Così, decidono di dotarsi di una macchina fotografica in grado di catturare attimi come quello.