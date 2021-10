Love is in the air, anticipazioni 10 ottobre: Eda distrugge Ceren (Di domenica 10 ottobre 2021) anticipazioni Love is in the air: cosa succede nella prossima puntata domenica 10 ottobre. Il fidanzamento di Eda fa crollare del tutto Ceren. Ceren passa un brutto momentoLove is in the air, eccezionalmente in onda di domenica. Una nuova puntata della soap turca con Hande Erçel e Kerem Bursin protagonisti attende oggi il pubblico di Canale 5. La rete ammiraglia Mediaset, infatti, ha deciso di mandare in onda il normale palinsesto settimanale (quello del lunedì-venerdì), spostando alla prossima settimana Amici e Verissimo. In contemporanea ci sarà la partita dell’Italia in Nations League contro il Belgio sulle reti Rai. Eda ripaga Serkan con la stessa moneta. Il Bolat ha chiesto improvvisamente a Selin di sposarlo, allo stesso modo la Yildiz ha annunciato il suo ... Leggi su vesuvius (Di domenica 10 ottobre 2021)is in the air: cosa succede nella prossima puntata domenica 10. Il fidanzamento di Eda fa crollare del tuttopassa un brutto momentois in the air, eccezionalmente in onda di domenica. Una nuova puntata della soap turca con Hande Erçel e Kerem Bursin protagonisti attende oggi il pubblico di Canale 5. La rete ammiraglia Mediaset, infatti, ha deciso di mandare in onda il normale palinsesto settimanale (quello del lunedì-venerdì), spostando alla prossima settimana Amici e Verissimo. In contemporanea ci sarà la partita dell’Italia in Nations League contro il Belgio sulle reti Rai. Eda ripaga Serkan con la stessa moneta. Il Bolat ha chiesto improvvisamente a Selin di sposarlo, allo stesso modo la Yildiz ha annunciato il suo ...

Verissimo oggi 10 ottobre 2021 non va in onda: ecco il perché L'ammiraglia ha programmato, dando modo a tutti di seguire l'Italia: 'Beautiful' 'Una vita', 'Love is in the air' e poi un film della saga di Inga Lindstrom - Nella tua vita

Love is in the Air Anticipazioni 9 ottobre 2021: Eda in lacrime, Serkan esagera ComingSoon.it Love Is In The Air, l'anticipazione dell'11 ottobre L'anticipazione della puntata di Love is in the Air che andrà in onda lunedì 11 ottobre L'anticipazione della puntata di Love is in the Air che andrà in onda lunedì 11 ottobre ...

Anticipazioni Love is in the air: Aydan commette un omicidio? Love is in the air, trame turche: Alexander si fidanza con Ayfer, ma corteggia Aydan ed altre donne. Alexander inizierà una relazione con Ayfer e tutto sembrerà andare per il verso giusto. Svolta gial ...

