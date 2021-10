Lotta | Mondiali 2021 | assegnati gli ultimi tre titoli nella greco-romana

Leggi su oasport

(Di domenica 10 ottobre 2021) Si sonooggi ad Oslo, in Norvegia, glitredella(due in categorie di peso olimpiche ed una categoria di peso non olimpica) nel corso deidi, che si sono chiusi oggi: l’Italia non aveva azzurri in gara. CATEGORIE DI PESO OLIMPICHE Nei -67 kg l’oro va all’iraniano Mohammadreza Abdolhamid Geraei, che supera ai punti per 5-2 il rappresentante della RWF (FederazioneRussa) Nazir Rachidovitch Abdullaev, mentre le medaglie di bronzo vanno al kazako Almat Kebispayev ed al georgiano Ramaz Zoidze. Nei -87 kg si impone il serbo Zurabi Datunashvili, che batte per superiorità tecnica con incontro interrotto sul 9-1 dopo 3’46” il bielorusso Kiryl Masevich, invece le medaglie di bronzo vanno al georgiano ...