Long Covid, l’Oms conferma la sindrome: cos’è, sintomi e come si cura (Di domenica 10 ottobre 2021) Long Covid, la sindrome di cui tanto si è parlato e che ha interessato- e continua ad interessare- un cospiquo numero di persone è stata finalmente riconosciuta dall’Oms che ne ha fornito una definizione univoca. Long Covid, denizione e sintomi Fino a questo momento considerata come un misterioso malessere, ora questa malattia è stata invece classificata dall’Istituto Superiore di Sanità come ‘post-Covid condition’ e cioè condizione legata al post- Covid. In modo particolare ecco la definizione fornita dall’ Oms: ‘La condizione post Covid-19 si verifica in individui con una storia di probabile o confermata infezione da SARS-CoV-2, di solito a 3 mesi di distanza ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 10 ottobre 2021), ladi cui tanto si è parlato e che ha interessato- e continua ad interessare- un cospiquo numero di persone è stata finalmente riconosciuta dalche ne ha fornito una definizione univoca., denizione eFino a questo momento considerataun misterioso malessere, ora questa malattia è stata invece classificata dall’Istituto Superiore di Sanità‘post-condition’ e cioè condizione legata al post-. In modo particolare ecco la definizione fornita dall’ Oms: ‘La condizione post-19 si verifica in individui con una storia di probabile ota infezione da SARS-CoV-2, di solito a 3 mesi di distanza ...

