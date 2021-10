Advertising

bizcommunityit : L'onda anarchica sulle violenze di Milano -

Ultime Notizie dalla rete : onda anarchica

ilGiornale.it

La metà dei denunciati del corteo anti green pass di Milano fa parte del mondo anarchico. Nel frattempo, a Torino è stata sgomberata una casa Cantoniera occupata da anarchici che favorivano l'entrata ...La mitica serie anime sci - fi degli anni Novanta, andata insu Mtv, tornerà in una nuova veste in carne e ossa grazie al creatore di Teen Wolf, Jeff Davis ...si contrappongono la città...La metà dei denunciati del corteo anti green pass di Milano fa parte del mondo anarchico. Nel frattempo, a Torino è stata sgomberata una casa Cantoniera occupata da anarchici che favorivano l'entrata ...Fermi in quella piazza che era stata loro concessa, dopo il preavviso comunicato in Questura, ci sono rimasti meno di un’ora. L’intento era chiaro ma è stato sottovalutato.