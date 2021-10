LIVE Venezia-Virtus Bologna 0-0 | Serie A basket in DIRETTA | grande spettacolo nel match del Taliercio

(Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.20 Si alza la tensione in vista dell’inizio del. 17.15 Stone, Bramos e Tonut da una parte, Belinelli, Teodosic e Pajola dall’altra: ma non solo, chi la spunterà? 17.10 Venti minuti alla palla due: squadre in campo per il riscaldamento. 17.05 De Raffaele contro Scariolo: oltre che a un duello sul parquet, sarà anche un duello sulle panchine. 17.00 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladel bigdella terza giornata di stagione regolare dellaA di2021-2022: alsi sfidano ReyerA, la presentazione della terza ...

Advertising

comunevenezia : #Ricorrenze | #Celebrazioni ? L’assessore @MassiDeMartin alle celebrazioni della 55esima “Festa della Madonna del… - CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: #Cultura ??Al via la Giornata Europea della Cultura Ebraica 2021 @lindagiovi : 'Venezia crocevia di civiltà e religion… - lindagiovi : RT @LuigiBrugnaro: Oggi è la Giornata Europea della Cultura Ebraica! ??A #Venezia tanti appuntamenti gratuiti. Porte aperte anche al Museo… - LuigiBrugnaro : Oggi è la Giornata Europea della Cultura Ebraica! ??A #Venezia tanti appuntamenti gratuiti. Porte aperte anche al M… - lindagiovi : RT @comunevenezia: #Cultura ??Al via la Giornata Europea della Cultura Ebraica 2021 @lindagiovi : 'Venezia crocevia di civiltà e religion… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Venezia

OA Sport

( AGGIORNAMENTI- SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE - ...6.892 in Sicilia 7.206 in Toscana 6.803 in Puglia 3.082 nelle Marche 3.828 in Friuli -Giulia ...Non poteva essere diversamente:, con la sua secolare tradizione e con i suoi 1600 anni, è un territorio cosmopolita, crocevia di popoli, civiltà, religioni. La sua è una storia di accoglienza,...Diretta Venezia Virtus Bologna streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la 3^ giornata nel campionato di basket Serie A1.Barcolana 2021 streaming e diretta tv: dove vedere la regata più affollata del mondo alla 53esima edizione. Scopri di più, tutte le info ...