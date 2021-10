LIVE Varese-Olimpia Milano 64-60 | Serie A basket in DIRETTA | +4 Openjobmetis prima degli ultimi 10 minuti

(Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAINIZIA IL QUARTO E ULTIMO QUARTO! FINE TERZO QUARTO! La tripla di Melli sulla sirena del quarto si spegne sul tabellone non toccando nemmeno il ferro. 64-60 Dentro il libero supplementare, 29? per chiudere il terzo quarto, squadre in bonus. 63-60 CARUSO! Si butta dentro, segna e subisce il fallo di Melli, potenziale gioco da tre. 61-60 Piazzato di Shields. 61-58 2/2 Egbunu, 1’32” sul cronometro,in bonus, l’lo ha esaurito. Fallo di Melli che manda Egbunu in lunetta. 59-58 Due liberi di Shields che riportasul -1. 59-56 FERRERO DA TRE! Esplode la Enerxenia Arena, +3, 2’06” da giocare nel terzo quarto, time out Messina. 56-56 TRIPLA DI KELL! Parziale di 10-0ed è parità. Non entra il ...

Derby numero 184 tra Pallacanestro Varese e Olimpia Milano che si sfidano dalle ore 17 sul parquet della Enerxenia Arena di Masnago. Alla Enerxenia Arena di Masnago si affrontano, a partire dalle ore 17:00 la Pallacanestro Varese e l'Olimpia Milano in una gara valida per la terza giornata di stagione regolare di serie ...