LIVE – Varese-Olimpia Milano 29-23 | Serie A1 2021 2022 basket RISULTATO IN DIRETTA

(Di domenica 10 ottobre 2021) Latestuale di Openjobmetis-AX Armani Exchange, sfida valida per la terza giornata dellaA1di. I padroni di casa sono attesi da un’altra partita il cui pronostico li vede nettamente sfavoriti, come successo nella scorsa giornata, quando gli uomini di coach Vertemati hanno affrontato la Virtus Bologna. Da canto loro, gli uomini di Ettore Messina arrivano da quattro vittorie consecutive, tra campionato ed Eurolega. L’appuntamento con la palla a due è fissato per le ore 17:00 di domenica 10 ottobre, con Sportface che vi terrà compagnia con continui aggiornamenti su quanto accade sul parquet dell’Enerxenia Arena. COME VEDERE LA PARTITA INCOME VEDERE TUTTE LE PARTITE INTV E ...

Derby numero 184 tra Pallacanestro Varese e Olimpia Milano che si sfidano dalle ore 17 sul parquet della Enerxenia Arena di Masnago. Alla Enerxenia Arena di Masnago si affrontano, a partire dalle ore 17:00 la Pallacanestro Varese e l'Olimpia Milano in una gara valida per la terza giornata di stagione regolare di serie ...