Live Spagna - Francia 1 - 2 | si accende Mbappé che su assist di Theo ribalta il risultato

Advertising

Fprime86 : RT @cmdotcom: La #Francia vince la #NationsLeague : 1-2, Benzema e Mbappé ribaltano la #Spagna - zazoomblog : Live Spagna-Francia 1-2: Mbappè porta avanti i Bleus a 10 dal termine - #Spagna-Francia #1-2: Mbappè #porta - cmdotcom : La #Francia vince la #NationsLeague : 1-2, Benzema e Mbappé ribaltano la #Spagna - zazoomblog : Live Spagna - Francia: 45 minuti di possesso spagnolo ma nessun tiro in porta - #Spagna #Francia: #minuti #possesso… - SkySport : Spagna-Francia 0-0 all'intervallo Segui qui il secondo tempo LIVE #SkySport #NationsLeague #SpagnaFrancia #Spagna… -

Ultime Notizie dalla rete : Live Spagna

... la Francia non riesce a recuperare la sfera e a gestirla 11': prova a rispondere lacon un'ottima manovra partita dal basso; Ferran Torres riceve palla sulla destra, si accentra e inventa una ...Calciomercato.it vi offre la finale del 'Meazza' tra ladi Luis Enrique e la Francia di Deschamps in tempo reale FinaleFrancia Nations League © Getty ImagesLae la Francia si sfidano a Milano nella finalissima che assegna il trofeo della Nations League. Le 'Furie Rosse' di Luis Enrique sono arrivate a questo appuntamento dopo aver battuto l'Italia 2 -...La Spagna mantiene più possesso palla ma non calcia verso la porta di Lloris. La diretta testuale della finale di Nations League tra Spagna e Francia: sintesi, risultato e tabellino della partita di S ...: Lloris; Koundé, Varane, Kimpembe; Pavard, Pogba, Tchouameni, Theo Hernandez; Griezmann; Benzema, Mbappé.? Le squadre Luis Enrique e Deschamps hanno segnato lo stesso numero di gol in questa Nations ...