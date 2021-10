LIVE – Sinner-Millman 6-2 2-1, Masters 1000 Indian Wells 2021: RISULTATO in DIRETTA (Di domenica 10 ottobre 2021) Il LIVE e la DIRETTA testuale del match tra Jannik Sinner e John Millman, valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells 2021. Il giovane altoatesino è reduce dall’emozionante trionfo a Sofia, conferma di quello conquistato durante l’annata precedente; Sinner migliorato nonché migliorabile al servizio e, come da caratteristiche, straordinario colpitore con entrambi i fondamentali da fondocampo. Il rovescio, nel caso specifico dell’azzurro, si propone come il colpo fondamentale per dominare gli scambi e accelerare quando possibile. Millman potrebbe infastidire il giocatore italiano, grazie al suo tennis difensivo e di contrattacco, come accaduto all’esordio contro Jack Sock. Sportface.it ... Leggi su sportface (Di domenica 10 ottobre 2021) Ile latestuale del match tra Jannike John, valevole per il secondo turno deldi. Il giovane altoatesino è reduce dall’emozionante trionfo a Sofia, conferma di quello conquistato durante l’annata precedente;migliorato nonché migliorabile al servizio e, come da caratteristiche, straordinario colpitore con entrambi i fondamentali da fondocampo. Il rovescio, nel caso specifico dell’azzurro, si propone come il colpo fondamentale per dominare gli scambi e accelerare quando possibile.potrebbe infastidire il giocatore italiano, grazie al suo tennis difensivo e di contrattacco, come accaduto all’esordio contro Jack Sock. Sportface.it ...

Advertising

_Sport_Calcio_ : ?? LIVE Quattro italiani contemporaneamente in campo: Berrettini, Sinner, Sonego e Mager: segui i match col nostro L… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: ?? LIVE Quattro italiani contemporaneamente in campo: Berrettini, Sinner, Sonego e Mager: segui i match col nostro Live B… - Eurosport_IT : ?? LIVE Quattro italiani contemporaneamente in campo: Berrettini, Sinner, Sonego e Mager: segui i match col nostro… - SkySport : Indian Wells, 4 italiani ora in campo e su Sky li puoi vedere tutti integralmente LIVE: ecco come #SkyTennis… - sportli26181512 : Indian Wells, 5 azzurri in campo su Sky: i risultati LIVE: In campo questa domenica dalle 20 sul cemento di Indian… -