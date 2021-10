LIVE Parigi-Tours 2021 in DIRETTA: tre corridori davanti, gruppo a 35 secondi (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.53 Cote de la Rochère da affrontare per i corridori! Pendenze molto esigenti che superano il 10%. 15.51 Meno di 30 chilometri alla conclusione! C’è grande accordo fra i tre in testa. 15.49 Quarto tratto di sterrato in arrivo per i corridori al comando. 15.47 Il gruppo da dietro ha ripreso i 34 corridori partiti in precedenza. Rimangono in testa solo Bonnamour (B&B Hotels), Dewulf (Ag2r Citroen Team) e Frison (Lotto Soudal). 15.45 Stanno tirando da dietro gli uomini della Trek-Segafredo per Jasper Stuyven. 15.44 C’è accordo fra i tre al comando, ma ancora fino al traguardo la strada è lunga. 15.43 Grandi frazionamenti a causa delle moltissime forature. davanti ci sono Bonnamour (B&B Hotels), Dewulf (Ag2r Citroen Team) ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.53 Cote de la Rochère da affrontare per i! Pendenze molto esigenti che superano il 10%. 15.51 Meno di 30 chilometri alla conclusione! C’è grande accordo fra i tre in testa. 15.49 Quarto tratto di sterrato in arrivo per ial comando. 15.47 Ilda dietro ha ripreso i 34partiti in precedenza. Rimangono in testa solo Bonnamour (B&B Hotels), Dewulf (Ag2r Citroen Team) e Frison (Lotto Soudal). 15.45 Stanno tirando da dietro gli uomini della Trek-Segafredo per Jasper Stuyven. 15.44 C’è accordo fra i tre al comando, ma ancora fino al traguardo la strada è lunga. 15.43 Grandi frazionamenti a causa delle moltissime forature.ci sono Bonnamour (B&B Hotels), Dewulf (Ag2r Citroen Team) ...

