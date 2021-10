LIVE Parigi-Tours 2021 in DIRETTA: tre corridori davanti, grandi frazionamenti dietro (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.44 C’è accordo fra i tre al comando, ma ancora fino al traguardo la strada è lunga. 15.43 grandi frazionamenti a causa delle moltissime forature. davanti ci sono Bonnamour (B&B Hotels), Dewulf (Ag2r Citroen Team) e Frison (Lotto Soudal). 15.41 L’andatura rallenta nel gruppo dietro e favorisce gli scatti di corridori che sono desiderosi di mettersi in mostra. 15.40 Anche Veermesch ha forato e l’assistenza per il belga secondo alla Parigi-Roubaix non sta arrivando. 15.39 Foratura per Connor Swift! L’uomo dell’Arkea Samsic era davanti e si deve accostare all’ammiraglia per cambiare bici. 15.38 40 chilometri al traguardo! 15.37 A 1’20” il gruppo dietro che non sembra poter ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.44 C’è accordo fra i tre al comando, ma ancora fino al traguardo la strada è lunga. 15.43a causa delle moltissime forature.ci sono Bonnamour (B&B Hotels), Dewulf (Ag2r Citroen Team) e Frison (Lotto Soudal). 15.41 L’andatura rallenta nel gruppoe favorisce gli scatti diche sono desiderosi di mettersi in mostra. 15.40 Anche Veermesch ha forato e l’assistenza per il belga secondo alla-Roubaix non sta arrivando. 15.39 Foratura per Connor Swift! L’uomo dell’Arkea Samsic erae si deve accostare all’ammiraglia per cambiare bici. 15.38 40 chilometri al traguardo! 15.37 A 1’20” il gruppoche non sembra poter ...

