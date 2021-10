LIVE Parigi-Tours 2021 in DIRETTA: tre attaccanti, gruppo a 6’30” (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.49 Greg Van Avermaet ha rilasciato delle dichiarazioni al quotidiano locale La Nouvelle République: “In questa classica ho siglato la prima grande vittoria della carriera in uno sprint a due con Marco Marcato. Penso che questa corsa sia una delle migliori dieci classiche ed è sempre bello vincerla”. 13.45 130 chilometri all’arrivo: scende a 6’20” il divario fra la fuga e il plotone. 13.42 Qualche aggiornamento e qualche foto dalla corsa: 140 km – 6’40” @DuvalJulien27 participe aujourd’hui à sa dernière course en ligne en tant que coureur professionnel. Quoi de plus beau que de la passer à l’avant ? Leading the breakaway, @DuvalJulien27 is taking part in his last race today. #ParisTours pic.twitter.com/FVskl70wY7 — ParisTours (@ParisTours) October 10, ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.49 Greg Van Avermaet ha rilasciato delle dichiarazioni al quotidiano locale La Nouvelle République: “In questa classica ho siglato la prima grande vittoria della carriera in uno sprint a due con Marco Marcato. Penso che questa corsa sia una delle migliori dieci classiche ed è sempre bello vincerla”. 13.45 130 chilometri all’arrivo: scende a 6’20” il divario fra la fuga e il plotone. 13.42 Qualche aggiornamento e qualche foto dalla corsa: 140 km – 6’40” @DuvalJulien27 participe aujourd’hui à sa dernière course en ligne en tant que coureur professionnel. Quoi de plus beau que de la passer à l’avant ? Leading the breakaway, @DuvalJulien27 is taking part in his last race today. #Parispic.twitter.com/FVskl70wY7 — Paris(@Paris) October 10, ...

