LIVE – Napoli-Treviso 45-34 | Serie A1 2021 2022 basket RISULTATO IN DIRETTA

(Di domenica 10 ottobre 2021) Latestuale di GeVi-Nutribullet, sfida valida per la terza giornata dellaA1di. Partenopei alla ricerca della prima vittoria stagionale in campionato, mentre gli ospiti cercheranno di proseguire a punteggio pieno, forti dell’ulteriore spinta emotiva derivante dall’esordio vincente in Champions League. L’appuntamento con la palla a due è fissato per le ore 18:30 di domenica 10 ottobre, con Sportface che vi fornirà costanti aggiornamenti su quanto accade sul parquet del PalaBarbuto. COME VEDERE LA PARTITA INCOME VEDERE TUTTE LE PARTITE INTV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON AGGIORNA LA ...

Sfida nella sfida all'interno della gara quella che riguarda Baldini e Novellino, con quest'ultimo allenatore del primo nelpromosso in serie A oltre 20 anni fa. Per il match odierno Baldini ...Sfida nella sfida all'interno della gara quella che riguarda Baldini e Novellino, con quest'ultimo allenatore del primo nelpromosso in serie A oltre 20 anni fa. Per il match odierno Baldini ...Fine secondo quarto -Ancora Velicka da tre! Napoli di nuovo a +8 (35-27) -Velicka recupera palla e in contropiede riporta la Ge.Vi. a +5 (32-27) -Ancora ...