LIVE Motocross, GP Francia MXGP in DIRETTA: inizia gara-2, Cairoli ci prova per il podio! (Di domenica 10 ottobre 2021) ,CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -20 Caduta per Tonus, che finisce qui la sua gara. -22 Jeffrey Herlings è letteralmente scatenato, dietro è bagarre. -24 Già quasi sei secondi di ritardo per l’azzurro, Herlings e Febvre oggi sembrano avere un’altra marcia. -25 Partenza decisamente migliore per Jorge Prado, tredicesimo lo spagnolo. -26 Tony Cairoli è il primo degli inseguitori, dietro di lui ci sono Gajser e Jonass. -27 In testa ci sono i soliti Fabvre e Herlings, il francese e l’olandese provano sin da subito a prendere il largo. -28 Grande partenza per Cairoli, che al momento viaggia in terza posizione! -29 PARTITI! 16:11 E’ tutto pronto per gara-2! 16:10 gara da dimenticare invece per Jorge Prado che, dopo la brutta caduta del GP di ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) ,CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-20 Caduta per Tonus, che finisce qui la sua. -22 Jeffrey Herlings è letteralmente scatenato, dietro è bagarre. -24 Già quasi sei secondi di ritardo per l’azzurro, Herlings e Febvre oggi sembrano avere un’altra marcia. -25 Partenza decisamente migliore per Jorge Prado, tredicesimo lo spagnolo. -26 Tonyè il primo degli inseguitori, dietro di lui ci sono Gajser e Jonass. -27 In testa ci sono i soliti Fabvre e Herlings, il francese e l’olandeseno sin da subito a prendere il largo. -28 Grande partenza per, che al momento viaggia in terza posizione! -29 PARTITI! 16:11 E’ tutto pronto per-2! 16:10da dimenticare invece per Jorge Prado che, dopo la brutta caduta del GP di ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Motocross GP Francia MXGP in DIRETTA: Fevbre vince gara-1 ottima quinta piazza per Tony Cairoli! - #Motocross… - zazoomblog : LIVE Motocross GP Francia MXGP in DIRETTA: Tony Cairoli all’attacco Mondiale incertissimo - #Motocross #Francia… - zazoomblog : LIVE Motocross MXGP GP Germania 2021 in DIRETTA: Gajser in testa davanti a Febvre! Cairoli indietro - #Motocross… - zazoomblog : LIVE Motocross MXGP GP Germania 2021 in DIRETTA: duello Febvre-Gajser per la prima posizione! Cairoli indietro -… - zazoomblog : LIVE Motocross MXGP GP Germania 2021 in DIRETTA: Tony Cairoli torna in gara dopo il trionfo con l’Italia -… -