LIVE Italia-Belgio 2-1, Finale 3°-4° posto Nations League in DIRETTA: vittoria per gli Azzurri, terzo posto finale. Pagelle e highlights (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.00 Italia che vince una partita faticosa ma meritata, Barella sblocca la partita con una rete da fuori area da applausi. Secondo tempo che vede la firma su rigore di Berardi attraverso un rigore procurato dal solito Chiesa. Italia che finisce al terzo posto della Nations League. 94? Finisce la partita, Italia-Belgio 2-1. 93? Tentativi di assalto finale del Belgio. 91? Ci saranno quattro minuti di recupero. 90? Fuori Berardi e Chiesa, dentro Insigne e Bernardeschi nell’Italia. 88? Dentro Trossard, fuori Carrasco nel Belgio. 86? Rete del Belgio, De Ketelaere ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.00che vince una partita faticosa ma meritata, Barella sblocca la partita con una rete da fuori area da applausi. Secondo tempo che vede la firma su rigore di Berardi attraverso un rigore procurato dal solito Chiesa.che finisce aldella. 94? Finisce la partita,2-1. 93? Tentativi di assaltodel. 91? Ci saranno quattro minuti di recupero. 90? Fuori Berardi e Chiesa, dentro Insigne e Bernardeschi nell’. 88? Dentro Trossard, fuori Carrasco nel. 86? Rete del, De Ketelaere ...

SkySport : #ItaliaBelgio 0-0 all'intervallo. Segui il secondo tempo LIVE #SkySport #NationsLeague - RadioItalia : Ma il sorriso di @frankgabbani ? ?? Che bello ascoltare Francesco Gabbani live da #CasaAzzurri! On air su Radio Ital… - trentinovolley : ??????| MONDIALE UNDER 21 ? A #Cagliari l'#Italia di Alessandro #Michieletto (22 punti) supera in rimonta (da 0-2 a 3-… - GenVerdeMusic : Il Gen Verde Tour Italia 2021 ???? è iniziato alla grande grazie a tutti di Vicoforte, Luino, Sorbolo e Bergamo! ?? Sp… - cmdotcom : #Barella e #Berardi lanciano l'#Italia al 3° posto in #NationsLeague: 2-1 al Belgio, il ko con la Spagna è già alle… -