LIVE Italia-Belgio 2-1, Finale 3°-4° posto Nations League in DIRETTA: De Ketelaere accorcia il risultato! (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 93? Tentativi di assalto Finale del Belgio. 91? Ci saranno quattro minuti di recupero. 90? Fuori Berardi e Chiesa, dentro Insigne e Bernardeschi nell’Italia. 88? Dentro Trossard, fuori Carrasco nel Belgio. 86? Rete del Belgio, De Ketelaere manda sotto le gambe di Donnarumma il pallone in contropiede, Italia-Belgio 2-1. 84? Spinge il Belgio, Italia un po’ stanca. 82? Si avvicinano altre sostituzioni per il Belgio. 80? Palo di Carrasco con il destro da posizione favorevole. 78? Possesso palla prolungato del Belgio. 76? Alderweireld al volo impegna Donnarumma. 74? Belgio che si riversa in avanti, ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA93? Tentativi di assaltodel. 91? Ci saranno quattro minuti di recupero. 90? Fuori Berardi e Chiesa, dentro Insigne e Bernardeschi nell’. 88? Dentro Trossard, fuori Carrasco nel. 86? Rete del, Demanda sotto le gambe di Donnarumma il pallone in contropiede,2-1. 84? Spinge ilun po’ stanca. 82? Si avvicinano altre sostituzioni per il. 80? Palo di Carrasco con il destro da posizione favorevole. 78? Possesso palla prolungato del. 76? Alderweireld al volo impegna Donnarumma. 74?che si riversa in avanti, ...

SkySport : #ItaliaBelgio 0-0 all'intervallo. Segui il secondo tempo LIVE #SkySport #NationsLeague - RadioItalia : Ma il sorriso di @frankgabbani ? ?? Che bello ascoltare Francesco Gabbani live da #CasaAzzurri! On air su Radio Ital… - trentinovolley : ??????| MONDIALE UNDER 21 ? A #Cagliari l'#Italia di Alessandro #Michieletto (22 punti) supera in rimonta (da 0-2 a 3-… - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - ITALIA-BELGIO 2-1, gli azzurri chiudono al terzo posto la Nations League, decidono Barella e Berardi - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - ITALIA-BELGIO 2-1, De Kaetelare accorcia nel finale -